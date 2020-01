Shirin van Anrooij zegeviert in Pétange woensdag 1 januari 2020 om 17:55

Shirin van Anrooij heeft de veldrit in het Luxemburgse Pétange gewonnen. De nummer 31 op de UCI-ranking bleef de Amerikaanse Rebecca Fahringer en Pauliena Rooijakkers voor.

Voor de nog maar 17-jarige Van Anrooij is het al haar tweede zege bij de elite-vrouwen. Ze verkoos een start in Luxemburg boven een deelname in Baal in de hoop meer UCI-punten te kunnen scoren. Deze punten geven recht op een betere startpositie in de komende wereldbekerwedstrijden.

Uitslag Grand Prix Commune de Pétange elite vrouwen (C2)

1. Shirin van Anrooij

2. Rebecca Fahringer

3. Pauliena Rooijakkers

Bij de mannen ging de overwinning naar Marcel Meisen. De Duitser van Alpecin-Fenix haalde het voor de Nederlander Maik van der Heijden en de Fransman Lucas Dubau.

Uitslag Grand Prix Commune de Pétange elite mannen (C2)

1. Marcel Meisen

2. Mark van der Heijden

3. Lucas Dubau

