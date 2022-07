Shirin van Anrooij verovert de witte trui: “Supermooi om deze te mogen dragen”

De nieuwe wittetruidraagster in de Tour de France Femmes luistert naar de naam Shirin van Anrooij. De Nederlandse eindigde als zeventiende in de eerste Vogezenrit en staat nu vijftiende in het algemeen klassement. Daarmee is ze de beste jongere.

“Ik voelde me behoorlijk goed”, zegt Van Anrooij in het flashinterview na afloop. “Het was een heel zware etappe, het was heel veel klimmen. Ik probeerde mijn eigen tempo te pakken, maar ik had geen idee waar in de wedstrijd ik was. Ik wist niet of ik rond plek twintig, vijftien of ergens anders reed. Ik bleef gewoon doorduwen tot de finish.”

In het begin van de wedstrijd had Van Anrooij een duidelijk doel voor ogen. “Ik moest gewoon proberen vooraan te komen voor de Petit Ballon. Maar voor het eerst in mijn leven had ik krampen, aan de voet van de Petit Ballon. Ik vond een groep waarmee ik over de Col du Platzerwasel kwam en door de vallei. Daarna was het weer mijn eigen ritme vinden op de slotklim.”

De witte trui

Door haar prestatie mag Van Anrooij in de slotrit starten in het wit. “Het betekent veel voor me”, zegt de 20-jarige renster van Trek-Segafredo, die na dit seizoen nog twee jaar meedingt voor het wit. “Het is natuurlijk supermooi om deze te dragen. In de eerste zes dagen heb ik zoveel mogelijk proberen te werken voor het team, om te vechten voor Elisa (Longo Borghini, red.). Vandaag kreeg ik de kans om te gaan voor het wit. Het is heel speciaal dat het zo goed uitpakte.”

Morgen verdedigt ze haar trui in de laatste etappe van de Tour de France Femmes, met finish op La Super Planche des Belles Filles. “Nog een dag op mijn eigen tempo afzien. Ik kijk ernaar uit, het is de slotrit. De Planche des Belles Filles zal superzwaar zijn, maar heel veel mennen zullen ons toejuichen, dus we zullen boven zijn voordat we het doorhebben.” Van Anrooij heeft in het jongerenklassement een voorsprong van vijf minuten en 12 seconden op haar naaste belager, landgenote Mischa Bredewold van Parkhotel Valkenburg.