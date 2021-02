Shirin van Anrooij sluit veldritwinter af: “WK kwam iets te snel”

Shirin van Anrooij kijkt met gemengde gevoelens terug op het WK veldrijden. De Zeeuwse reed zondag bij de beloften vrouwen voor het eerst een wedstrijd sinds haar valpartij in Tábro, maar moest al vroeg opgeven. “Het voelde een beetje onwerkelijk om aan de start te staan na alles wat gebeurd is de afgelopen maanden”, zegt ze.

“Ik had een slechte start omdat ik nog steeds bang was vanwege mijn valpartij”, aldus Van Anrooij, die daarmee verwijst naar haar zware armblessure die veroorzaakt werd door een schijfrem. “Daarna kreeg ik ook nog een lekke band en liep iemand tegen mijn rechterarm aan. Ik ben teleurgesteld dat ik niet kon finishen vanwege de pijn in mijn arm.”

Toch is de renster van Baloise-Trek blij dat ze het wel geprobeerd heeft. “De wedstrijd kwam alleen net te snel na mijn val in Tábor, maar ik was zo blij dat ik kon starten. Ik ben ook best blij dat het veldritseizoen tot een einde is gekomen voor mij. Het was een winter met ups en downs. Ik kan niet wachten om te koersen met mijn ploeggenotes van Trek-Segafredo”, schrijft Van Anrooij op sociale media.

About my race at the worlds 🌈 #comebackstronger pic.twitter.com/pvb3iwIqRf — Shirin van Anrooij (@x_shirin) February 1, 2021