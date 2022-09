Shirin van Anrooij pakt zilver op WK: “Niet helemaal tevreden over mijn tijdrit”

Shirin van Anrooij eindigde vandaag als dertiende op het WK tijdrijden bij de elite vrouwen. Dat betekende dat ze de tweede belofte was en een zilveren medaille op mocht halen. “Ik ben tevreden met de zilveren plaats”, zei ze na afloop tegen de NOS. Haar tijdrit zelf verliep echter niet helemaal zoals gehoopt.

“Guazzini was vandaag out-standing“, stelde Van Anrooij. De 21-jarige Vittoria Guazzini werd vierde bij de elite en dus eerste bij de beloften. De Italiaanse had na 34,2 kilometer een voorsprong van een minuut en 48 seconden op Van Anrooij. “Ik denk dat er meer had ingezeten qua wattages. Maar meer dan zilver had er niet ingezeten, dus na dit hele seizoen moet ik denk ik juist wel tevreden zijn.”

Hoe kan het, dat Van Anrooij niet de wattages kon rijden die ze voor ogen had? “Ik had gewoon niet echt het gevoel dat ik echt diep kon gaan. Ik kwam over de finish en had het gevoel dat ik nog wel een rondje kon rijden. Ik kon gewoon niet echt harder, dat is wel jammer. Ik heb niet echt de wattages gereden die ik wilde rijden. Het was niet echt de tijdrit van mijn leven. Maar als ik die tijdrit wel had gereden, had ik vandaag ook niet kunnen winnen.”

“Te zacht gestart”

Het liep vooral in het begin niet helemaal lekker, vertelt de 20-jarige Nederlandse. “Ik heb eigenlijk vooral in de eerste acht kilometer veel tijd verloren. Daarna heb ik gewoon een constante tijdrit gereden. Toen merkte ik op het laatste ook dat ik denk ik te zacht ben gestart, maar toen kon ik gewoon niet harder. Voor vandaag zat er gewoon niet meer in.”

“Ik heb gewoon geprobeerd om te blijven focussen op mijn bochten, geprobeerd om die tweede ronde door te zetten. Toen ik over de streep kwam, had ik direct al door dat het niet genoeg was voor de beloftentitel”, aldus Van Anrooij. Ze bemachtigde wel de tweede plaats, voor de Duitse Ricarda Bauernfeind. “Ik had na de finish ook niet verwacht dat ik voor de Duitse zou eindigen, dat was dan wel een goed teken. Het is mijn eerste WK voor elite. Vanaf hier kan ik alleen maar verder groeien.”