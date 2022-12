Shirin van Anrooij overklast tegenstand in Loenhout: “Dit was het doel”

Shirin van Anrooij domineerde in Loenhout van start tot finish. De Nederlandse renster van Barloise Trek Lions reed de tegenstand op een hoopje en knalde naar een derde zege in een week tijd. “Dit geeft vertrouwen.”

In de eerste ronde nam Van Anrooij meteen wat voorsprong met twee andere rensters, Marie Schreiber en Kristyna Zemanova. Aan het einde van ronde één liet Van Anrooij haar concurrenten echter meteen achter, waarna ze niet meer werd bijgebeend. “Ik had al snel een gaatje. Het was daarna zaak om goed door te trekken op de rechte lijn, zodat de rest niet meer kon terugkomen.”

“Het parcours lag me”, ging Van Anrooij verder in het flashinterview. “Het voelde heel goed aan. Ik heb de hele wedstrijd mijn eigen tempo kunnen rijden. Nadat mijn voorsprong groot genoeg was, heb ik een nieuw tempo gezocht en geprobeerd geen fouten meer te maken.”

Een derde zege in de kerstperiode maakt van Van Anrooij een van de vrouwen van het moment. “Dit geeft inderdaad veel vertrouwen. Winnen was het doel, maar je moet het nog altijd doen. Nu ga ik even wat rusten en dan keer ik in Koksijde terug in competitie”, besloot de Nederlandse.