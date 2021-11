Shirin van Anrooij na EK-titel: “Dit was de perfecte wedstrijd, zonder fouten”

Video

Shirin van Anrooij kon na afloop van het EK veldrijden voor beloften vrouwen haar geluk niet op. De Zeeuwse renster, die normaliter uitkomt voor Baloise Trek Lions, wist op de VAM-berg de Europese titel te grijpen na een lange solo. Ze hield de opkomende Puck Pieterse, die al vroeg pech had, knap achter zich. “Eigenlijk was het gewoon de perfecte race zonder fouten”, glundert Van Anrooij tegen WielerFlits.

“Ik wachtte al het hele seizoen op de wedstrijd dat alles klopte. In de eerste ronde wilde ik kijken hoe het verliep, maar ik kwam alleen te rijden. Waarom weet ik niet precies. Maar toen had ik geen keuze meer en moest ik wel doorrijden”, aldus Van Anrooij. “Na drie of vier rondes dacht ik stil te vallen en kwam Puck Pieterse dichtbij, maar ik merkte dat ik de VAM-berg sneller op reed.”