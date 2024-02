zaterdag 24 februari 2024 om 17:55

Shirin van Anrooij hervindt haar goede benen in de Omloop: “Het was een moeilijke winter”

Shirin van Anrooij viel in de Omloop Het Nieuwsblad net naast het podium: de renster van Lidl-Trek werd vierde. Maar na afloop was er geen sprake van teleurstelling. Integendeel, ze hield een heel goed gevoel over aan de Omloop.

“Het was een superzware dag”, deed Van Anrooij haar verhaal bij Eurosport. “We hadden het plan om de koers hard te maken vanaf de Haaghoek. Toen ging Elisa. We kwamen vervolgens in een goede groep, waarna ik op de Muur van Geraardsbergen de aanval van Kopecky kon volgen. We bleven met vier over.”

Naast Van Anrooij zelf waren dat Kopecky, Marianne Vos en Van Anrooijs ploeggenote Elisa Longo Borghini. “We probeerden aan te vallen, dat was de enige manier om te winnen. Maar uiteindelijk werd het een sprint. Maar ja, ik ben blij dat we terug zijn. Ik ben blij dat ik mijn goede benen terug heb, want het was een moeilijke winter”, doelt ze op een tegenvallende veldritcampagne. “Ik ben echt opgelucht en kan niet wachten op de volgende klassiekers.”

Van Anrooij gaf ook nog aan dat ze trots was op de prestatie van Lidl-Trek als collectief. “Het voelde echt als één team, met één doel. We hebben onszelf volledig gegeven, alle zes. Dit is wat ik nodig had aan vertrouwen richting Strade Bianche volgende week. Dus ja, ik kijk daar nu echt naar uit.”