Shirin van Anrooij: “Heb zelf dé kans op de titel verspeeld, ik was te bang”

Shirin van Anrooij moest zich op het NK wielrennen voor vrouwen tevreden stellen met de tweede plaats. Aan de finish op de VAM-berg was Riejanne Markus van Jumbo-Visma net iets sterker dan de 20-jarige renster van Trek-Segafredo. “De speakers probeerden er een spektakel van te maken en daardoor durfde ik niet genoeg te pokeren”, baalt het toptalent voor de camera van WielerFlits.

“Het is heel vervelend om tweede te worden”, zei Van Anrooij net na de finish. “Ik voelde me heel sterk. Ik wist in de sprint wat ik moest doen. Ik moest vooral niet doen wat Daan (Hoole, red.) gisteren deed, en dat deed ik toch. Ik kwam er net niet meer overheen. Het is gewoon een beetje zuur. Het voelt een beetje net als die tweede plaats bij het WK in het veld.”

De jonge renster wist wat ze beter had moeten doen. “Eigenlijk wat Riejanne deed door niet meer over te nemen. Maar als we allebei niet meer werkten, hadden we het sowieso niet gehaald. Dat was heel jammer. Toen nam ze net voor die kasseien wél over, en toen had ik eigenlijk in het wiel moeten blijven tot onderaan die laatste klim. Ze hield alleen echt wel heel erg de benen stil, en ze kwamen van achteren steeds dichterbij. Dan is het gewoon een stresssituatie. Ik durfde net niet lang genoeg af te wachten, terwijl ik wel een betere sprint in de benen had dan ik dacht.”

Het chagrijn overheerste bij Van Anrooij na de sprint om de rood-wit-blauwe kampioenstrui. “Het is een gemiste kans. Ik voelde me heel sterk. Om dan een sprint te verliezen met zo’n klein gaatje voor een Nederlandse titel bij de elite is superzuur.”