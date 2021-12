Shirin van Anrooij derde in Loenhout: “Geen schande achter Brand en Betsema”

Shirin van Anrooij was de knappe nummer drie van de X2O Trofee in Loenhout op donderdag. De 19-jarige Zeeuwse streed met Lucinda Brand en Denise Betsema om de overwinning, maar strandde uiteindelijk op de derde plaats. “De eerste twee waren net iets sterker”, vertelt ze aan WielerFlits.

“Ik heb denk ik iets te veel foutjes gemaakt in de laatste twee rondes. Misschien was dat ook een beetje vermoeidheid en ik durfde niet echt het initiatief te nemen”, geeft de pupil van Sven Nys bij Baloise Trek Lions aan. “Ik denk dat die andere twee net iets sterker waren vandaag.”

“Het is zeker geen schande om achter hun te zitten. Lucinda en Denise zijn al het hele seizoen super sterk”, weet ze. “Ik merk zelf dat ik heel erg ben gegroeid in het seizoen. Dit zat er aan te komen. Ik had telkens net geen geluk en nu was ik meteen goed weg bij de start. Eigenlijk heb ik op vertrouwen de cross gereden, en uiteindelijk ben ik gestrand op de derde plaats.”

Combinatie veld en weg

Van Anrooij combineert het veldrijden met een wegcarrière bij Trek-Segafredo. Hoe ziet zij haar toekomst voor zich? “Ik wil het nog zo lang mogelijk blijven combineren. Ik ga deze winter door tot het WK veldrijden, en dan heb ik gelijk rust zodat ik weer kan opbouwen richting het wegseizoen”, zegt ze.

“Het doel is om het te blijven combineren. Misschien zal ik af en toe iets minder koersen of crossen dan de meesten, maar ik wil langzaam groeien en hopen dat ik het lang kan volhouden”, lacht Van Anrooij.