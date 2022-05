Shirin van Anrooij verlengt met drie jaar bij Trek-Segafredo en Baloise-Trek Lions

Shirin van Anrooij heeft haar contract bij Trek-Segafredo en Baloise-Trek Lions met drie jaar verlengd. De Nederlandse, die zowel op de weg als in het veld actief is, blijft tot en met 2025 bij beide ploegen. Dat meldt Trek-Segafredo op zijn ploegsite.

De inmiddels 20-jarige Van Anrooij werd afgelopen winter onder andere Europees crosskampioene bij de beloften te worden en eindigde als tweede op het WK in die categorie. Tussen de profs finishte ze ook meermaals bij de eersten. Op de weg liet ze dit voorjaar eveneens al mooie dingen zien, met klasseringen bij de beste twintig in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Op het moment is ze de beste jongere op de UCI WorldTour-ranking

“Ik heb gigantische stappen gezet, sinds ik bij dit team kwam”, zegt Van Anrooij op de site van Trek-Segafredo, de ploeg waar ze in augustus 2020 als stagiair bij aansloot. “De laatste twee maanden deed ik voor het eerst de klassiekers en dat ging veel beter dan verwacht. Ik heb veel geleerd als stagiair, maar ik had wat tegenslag met mijn val in Tabor. Op het begin van vorig jaar ging het moeizaam, zowel mentaal als fysiek, maar het team bleef in me geloven en gaf me weer vertrouwen.”

“In dit team heb ik de mogelijkheid om de combinatie te maken met Baloise-Trek Lions, wat een belangrijke factor voor me is”, vervolgt ze. “Ik geniet echt van beide disciplines, en ik denk dat het me een betere renster maakt. Ik heb nog veel te leren, en in deze omgeving kan ik me goed ontwikkelen. Ik ben omringd door heel veel sterke rensters, ploegleiders en coaches met heel veel ervaring”, aldus Van Anrooij, die de wens uitspreekt om zich de komende jaren vooral te focussen op klimmen en tijdrijden. “Om te zien wat ik kan in een meerdaagse.”