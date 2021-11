Shefer keert terug bij Astana, Peeters langer bij Quick-Step Alpha Vinyl

Alexandr Shefer keert terug bij Astana Qazaqstan. De 50-jarige ex-prof moest vorig jaar vertrekken en was dit seizoen in dienst van Gazprom-RusVelo, waar hij nog een contract voor 2022 had. Aleksandr Vinokourov zwaait intussen weer de scepter bij de Kazachse ploeg en hij haalt Shefer nu weer terug, als eerste ploegleider. Dat meldt de WorldTour-ploeg in een persbericht.

Tijdens het lopende seizoen was er even sprake van een ophanden zijnde fusie tussen Astana-Premier Tech en Gazprom-Rusvelo. De contacten tussen beide teams zijn goed en dus werd er een gezamenlijk akkoord bereikt over de overgang van Shefer. “Ik wil hen daar hartelijk voor danken, dat waardeer ik zeer”, stelt de ploegleider, die blij is om na een jaar terug te keren bij alle collega’s en renners die hij al lang kent. “Ik ben verheugd dat Alexandr – een van de sleutelfiguren in de geschiedenis van ons team – weer bij ons is. Hij zal het team helpen terug te keren naar het winnen van wedstrijden”, aldus Vinokourov.

Fitte blijft langer aan boord bij Lefevere

Wilfried Peeters heeft zijn contract bij Deceuninck-Quick-Step verlengd. We zien de ploeg volgend jaar terug in het peloton onder de naam Quick-Step Alpha Vinyl. De 57-jarige Fitte – zoals zijn bijnaam luidt – blijft nu minstens tot het einde van het seizoen 2023 aan de Belgische WorldTour-formatie van Patrick Lefevere verbonden. Dat meldt Het Nieuwsblad in de papieren krant.