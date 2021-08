Shanne Braspennincx vroeg klaar op sprint: “Op waarde geklopt”

Voor Shanne Braspennincx blijft het bij de gouden medaille die ze deze Olympische Spelen wist te winnen op de keirin. In het sprinttoernooi verloor de Nederlandse in de kwartfinale van de Duitse Emma Hinze. “Ik ben wel op waarde geklopt”, reageert ze bij de NOS.

“Je weet wat voor type renster Hinze is: wordt beter naarmate de rondes vorderen”, aldus Braspennincx. “Ik heb naar mijn idee geen fouten gemaakt, maar ze was gewoon sterker. Dat is makkelijker te accepteren dan als ik grove fouten zou maken en op die manier uit het toernooi zou gereden worden.”

Toch hakt het verlies erin bij de keirinkampioene. “Ik baal wel, want het had heel mooi kunnen zijn als ik naar de halve finale was gegaan. Dan was alles mogelijk. Dat het nu strandt is wel zuur”, geeft ze aan. Maar de Spelen van Braspennincx kunnen desondanks niet meer stuk. “Ik ben nog steeds heel blij met mijn gouden medaille, die pakt niemand mij meer af.”