Shane Archbold houdt George Bennett van Nieuw-Zeelandse wegtitel zondag 16 februari 2020 om 08:14

Shane Archbold heeft zich gekroond tot de nieuwe wegkampioen van Nieuw-Zeeland. De renner van Deceuninck-Quick-Step wist in de laatste veertig kilometer een achterstand van bijna vier minuten op de ontsnapte George Bennett (Jumbo-Visma) goed te maken. In extremis sloot Archbold aan, waarna hij het goud wist te pakken.

De moeilijkheid van het Nieuw-Zeelands kampioenschap, dat plaatsvond rondom Cambridge, zat in de eerste honderd kilometer. In de middenfase lagen vier korte, maar steile klimmetjes. Hier trok Jumbo-Visma-renner Bennett ten aanval, samen met Michael Torckler. Zij begonnen met een voorsprong van vier minuten aan de laatste (vlakke) vijftig kilometer in Cambridge.

Op het lokale circuit wist Bennett zijn medevluchter af te schudden. De klimmer moest toen nog veertig kilometer standhouden. Dat ging voorspoedig, want twintig kilometer voor de meet was zijn voorsprong 2,5 minuut. In de slotfase stortte Bennett echter in; een jagende Archbold was in de achtervolging gegaan en vond op drie kilometer van de finish de aansluiting.

In de sprint-à-deux was Archbold, normaliter de vaste lead-out van Sam Bennett bij Deceuninck-Quick-Step, logischerwijs te snel voor Bennett. Hij pakte daarmee het goud. Bennett moest genoegen nemen met het zilver. Het brons was een kleine minuut later voor Dylan Kennett (St. George Continental).

What a man! Absolutely delighted for @Theflyingmullet. Winning his New Zealand national championships after a hard few years back from injury💪🏻 pic.twitter.com/OK6kXfGWBk — Sam Bennett (@Sammmy_Be) February 16, 2020

Dubbelfeest in huize Fisher-Black

Toch was er nog succes te vieren voor Jumbo-Visma: Finn Fishter-Black eindigde (tussen de profs) in de wegwedstrijd als tiende. De 18-jarige renner van de nieuwe opleidingsploeg werd daarmee beloftenkampioen van Nieuw-Zeeland. Eerder deze won hij ook al het beloftenkampioenschap tijdrijden.

De familie Fisher-Black mocht eerder op de dag ook al juichen, want Niamh Fisher-Black (19) won eerder op de dag het wegkampioenschap bij de vrouwen. De renster van Bigla-Katusha was de beste van een kopgroep van vier. Ella Harris (Canyon-SRAM) won zilver, voor Teresa Adam.