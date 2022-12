Servais Knaven wordt sportief- en technisch manager van AG Insurance-Soudal Quick-Step

Servais Knaven zal volgend jaar de sportieve en technische lijnen uitzetten bij vrouwenploeg AG Insurance-NXTG. De oud-renner, die na jaren van trouwe dienst moest vertrekken bij INEOS Grenadiers, wordt de sportief en technisch manager van de ploeg. De formatie zal vanaf volgend jaar overigens door het leven gaan als AG Insurance-Soudal Quick-Step.

In maart kondigde AG Insurance-NXTG aan dat Patrick Lefevere – teammanager van Soudal-Quick Step, zich bij AG-teambaas Natascha den Ouden zou voegen als onderdeel van het ambitieuze project. Nu blijkt dat de vrouwenploeg vanaf volgend jaar kan rekenen op steun van de twee geldschieters die de mannen van Lefevere ondersteunen: Soudal en Quick-Step. Dit gaat ook gepaard met een naamsverandering: de ploeg zal vanaf 1 januari door het leven gaan als AG Insurance-Soudal Quick-Step.

En daar blijft het niet bij: oud-renner en ploegleider Servais Knaven, tevens de man van teammanager Natascha den Ouden, voegt zich bij de vrouwenploeg. Knaven was sinds 2011 als sportdirecteur verbonden aan de Britse ploeg, maar na meer dan tien jaar werd de samenwerking stopgezet. Knaven zit in 2023 echter niet werkloos thuis, aangezien hij nu een nieuwe job heeft als sportief en technisch manager van AG Insurance-NXTG.

Den Ouden ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. “De waarden van AG Insurance, Care, Dare, Deliver en Share, zijn een uitstekende weerspiegeling van de waarden die wij binnen ons team hoog in het vaandel dragen. Zorg dragen voor mekaar, elkaars prestaties naar een hoger level tillen, grenzen verleggen, verbondenheid… Het partnership tussen AG Insurance – Soudal Quick-Step en het ontwikkelingsproject binnen het vrouwenwielrennen dat ik enkele jaren geleden heb opgericht, vormt dan ook de kers op de taart”, klinkt het in een persbericht.

“We zijn blij met de komst van AG Insurance als titelpartner voor dit avontuur”, vult Lefevere aan. “Hun verbintenis stelt ons in staat om onze strategie voor de ontwikkeling en groei van deze dames te verwezenlijken. Alle partijen die hun schouders zetten onder onze damesploeg zijn reeds verschillende jaren actief in het wielrennen, waardoor ze bekend zijn met het reilen en zeilen binnen de wielerwereld. Een factor die uiteraard van uiterst belang is indien je samen iets wil opbouwen.”