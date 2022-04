Servais Knaven na Parijs-Roubaix: “Dylan heeft het fantastisch gespeeld in de finale”

Video

Naast dat Dylan van Baarle in Parijs-Roubaix zijn eerste Monumentale zege boekte, beleefde ook zijn ploeg INEOS Grenadiers een primeur. Voor het eerst in de geschiedenis won het Britse team de kasseiklassieker. Die prestaties lieten ook sportdirecteur – en voormalig winnaar in Roubaix – Servais Knaven niet onberoerd.

Tot afgelopen weekend had de ploeg alleen Milaan-San Remo (in 2017 met Michał Kwiatkowski) en Luik-Baskenaken-Luik (in 2016 met Wout Poels) gewonnen. In de overige drie Monumentale klassiekers wachtte het team nog op de eerste zege. Inmiddels kan ook Parijs-Roubaix worden worden weggestreept. “Het is fantastisch. Als je de manier waarop ziet. Het is ook wel echt een teamprestatie, en natuurlijk was Dylan gewoon de beste. Hij heeft het fantastisch gespeeld in de finale”, vertelde Knaven voor de microfoon van WielerFlits.

Zijn ploeg zorgde dat de koers al vroeg op de kant werd gezet. “Het was niet het plan om daar de boel uit elkaar te rijden, maar wel om aanwezig te zijn voor het geval dat er iets zou gebeuren. We wisten dat er genoeg wind zou staan om het uit elkaar te rijden. Dat ze met alle zeven in de eerste groep zaten, was fantastisch. Dat hebben de jongens perfect onder controle gehouden. Tot een momentje voor Arenberg, waar Mohorič wegreed en we even in de verdediging moesten. Maar we hadden wel genoeg renners om de boel weer in gang te steken.”