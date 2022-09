Serrano verslaat Pidcock en Teuns in Tour of Britain en is de nieuwe leider

Gonzalo Serrano heeft Tom Pidcock verslagen in de vierde etappe van de Tour of Britain. De Spaanse puncheur van Movistar was in Duncombe Park de snelste van een kopgroep van vier die op een heuveltje in de finale was weggereden. Dylan Teuns wist derde te worden. Serrano mag door zijn ritzege en de onderweg behaalde bonificaties ook de leiderstrui aantrekken.

Na een vermakelijke openingsfase van ruim 30 kilometer wisten Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) en Harry Birchill (Saint Piran) weg te rijden uit het peloton. Meer dan een minuut voorsprong kregen zij echter nooit. Op de klim van Robin Hood’s Bay probeerde Tom Pidcock de oversteek te maken, maar dat lukte hem niet.

Uno-X maakt de koers hard

Uiteindelijk was het Uno-X dat op 75 kilometer van de finish de vlucht van Sheffield en Birchill terughaalde op de klim van Egton Bank. Daar reed de hele Noorse ploeg op kop en werd een flinke schifting doorgevoerd, maar alle favorieten waren attent en mee in de elitegroep. Zij sloegen meteen een gat van veertig seconden op de rest van het peloton.

De samenwerking was echter niet je-van-het, waardoor Dimitri Peyskens even kon wegrijden en de achtervolgende groep weer kon aansluiten. Op 50 kilometer van de meet volgde vervolgens een algemene hergroepering. INEOS Grenadiers bepaalde daarna het tempo op weg naar de finale, die gekleurd werd door Carlton Bank (1,9 km aan 10,2%) en Newgate Bank (1,3 km aan 7,3%).

Tom Pidcock opent de finale

Op die Carlton Bank schudde Pidcock flink aan de boom. Hij wist op de steile heuvel weg te rijden met Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) en de beloftevolle Oscar Onley (Team DSM). De drie sloegen een gat met een achtervolgende groep met onder meer leider Benjamin Perry. Er werd echter flink gestoord door de ploegen van Pidcock, Teuns en Onley, waardoor de koplopers 40 seconden konden uitlopen.

In aanloop naar Newgate Bank kwam de achtervolging toch op gang, mede door inbreng van de Britse selectie en Movistar. Gonzalo Serrano won op de top van dat heuveltje de sprint om drie bonificatieseconden, voor Pidcock, Teuns en Omar Fraile. Die vier hielden hun benen na de sprint niet stil en pakten vijftien seconden voorsprong op de achtervolgers.

Serrano de snelste sprinter

Fraile reed zich in de slotfase helemaal leeg voor Pidcock en mede daardoor bleef het viertal uit handen van het uitgedunde peloton. Serrano wachtte op het juiste moment en wist de aanstormende Pidcock in de sprint achter zich te houden. Het verschil op de meet was een half wiel. Teuns kwam als derde over de finish, voor Fraile.

De sprint van het achtervolgende peloton werd verrassend gewonnen door Paasschens, die de hele koers al met zijn krachten gesmeten had. De Nederlander van Bingoal Pauwels Sauces WB werd dinsdag nog vierde in de derde etappe. Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise) was op de zevende plaats de tweede Belg in de top-10.

Gonzalo Serrano (Movistar Team) wins stage four of the @AJBell Tour of Britain 🇬🇧 at Duncombe Park, Helmsley 🏆 Tom Pidcock (IGD) takes second, Dylan Teuns (IPT) places third. #TourOfBritain 🔴🔵⚪️ pic.twitter.com/gFcsIUQL4V — AJ Bell Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 7, 2022