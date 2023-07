Sergio Meris wint zware vierde etappe Giro Valle d’Aosta, Darren Rafferty nieuwe leider

De Italiaan Sergio Meris van Colpack Ballan CSB heeft de vierde etappe van de Giro Valle d’Aosta op zijn naam geschreven. De 22-jarige coureur viel aan op de slotklim en kwam alleen over de streep na een aanval op de slotklim. De Ier Darren Rafferty van Axeon Hagens Berman werd tweede en is de nieuwe leider in het klassement. De Duitser Mauro Brenner van Development Team dsm-firmenich maakte het podium compleet.

Het peloton kreeg in de vierde etappe maarliefst vijf serieuze beklimmingen voor de kiezen die goed waren voor een totaal van 4700 hoogtemeters. De aankomst lag ook nog eens op de lastige Clavalité (10,7 km aan 9%). Vlak daarvoor stond ook nog de Champremier (9,3 kilometer aan 9,1%) op het menu.

Aan het begin van de etappe reed de beslissende vlucht al weg. Met het verloop van de etappe dunde deze groep steeds meer uit waardoor er op 36 kilometer van de streep nog een groep van zes overbleef met Meris, Rafferty, Brenner, de Belgen Jonathan Vervenne en Leander van Hautegem van Soudal Quick-Step Development en de Israëliër Aviv Bental van Israel Premier Tech Academy.

Aan de voet van de laatste beklimming bleef er vooraan nog een drietal over bestaande uit Rafferty, Bental en Brenner. Eerstgenoemde knapte veruit het meeste kopwerk op vanwege zijn goede positie in het klassement. Meris wist het drietal echter te overvleugelen en won uiteindelijk met een ruime minuut voorsprong op Rafferty, die wel de nieuwe leider is.

De Belgen Witse Meeusen en Emiel Verstrynge, beide van Alpecin-Deceuninck Development, werden knap achtste en negende, en schuiven daardoor op naar de vijfde en zevende plek in het klassement.