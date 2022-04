Sergio Higuita wint koninginnenrit Ronde van Romandië, Rohan Dennis blijft leider

Sergio Higuita heeft de koninginnenetappe van de Ronde van Romandië gewonnen. De jonge renner van BORA-hansgrohe klopte ploegmaat Aleksandr Vlasov in de sprint. Rohan Dennis is nog steeds leider in het algemeen klassement.

Aan de start van de koninginnenrit verschenen vanmiddag 127 renners, dat zijn er vier minder dan gisteren. Brandon McNulty, Fernando Gaviria, Martijn Tusveld en Romain Combaud kwamen door verscheidene redenen niet meer in actie in de voorlaatste etappe. Morgen staat er de afsluitende tijdrit op het programma, dus een heleboel renners zagen deze etappe als de laatste kans voor een ritzege.

De kopgroep van de dag was dan ook groot. Er reed een groep van twaalf renners weg met daarin Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert), Oscar Rodriguez (Movistar), Ivo Oliviera (UAE Emirates), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Marco Brenner (Team DSM), James Knox (Quick-Step-Alpha Vinyl), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Ion Izagirre (Cofidis), Raul Garcia (Equipo Kern Pharma), Filippo Colombo, Nils Brun en Yannis Voisard (Zwitserse selectie).

De twaalf vonden elkaar en reden een voorsprong van vier minuten bij elkaar. Op een van de vele bergen van de dag besloot Bahrain Victorious echter om het heft in handen te nemen. De ploeg van onder meer Damiano Caruso, Wout Poels en Dylan Teuns wou de koers hard maken en legde een stevig tempo op. De voorsprong van de vluchters zakte op een gegeven moment onder de minuut, wat op zijn beurt dan weer zorgde voor een versnelling in de kopgroep zelf. Na wat vijven en zessen ontstond er een nieuwe koerssituatie met zes renners die uit de handen van het peloton konden ontsnappen. Vanhoucke, Knox, Izagirre, Skujins, Rogriguez en Brun waren de renners in kwestie.

Versnelling in het peloton

Het zestal reed weer een eindje weg van het peloton, op 60 kilometer van de streep hadden ze een kleine drie minuten voorsprong. In de achtervolging werd het tempo ondertussen verzorgd door onder meer Gijs Leemreize van Jumbo-Visma, die de koers controleerde voor ploegmaat en leider Rohan Dennis. Op Les Pontis (7,3 km aan 7,5%), de voorlaatste gecategoriseerde beklimming van de dag, gooiden Bahrain Victorious, Groupama-FDJ, AG2R Citroën en INEOS Grenadiers het tempo weer even de lucht in. De voorsprong van de kopgroep, die ondertussen nog maar bestond uit drie renners, zakte verder.

Na de top van Les Pontis konden de renners een kort moment op adem komen, maar de wegen begonnen al snel weer op te lopen. De deur achteraan in het peloton stond dan ook wagenwijd open. Een voor een moesten er renners lossen, terwijl Izagirre en Rodriguez vooraan nog overbleven. Op negen kilometer van de streep hadden we dan eindelijk de eerste echte aanval. Einer Augusto Rubio van Movistar ging meteen op en over de twee koplopers. De Colombiaan reed vrij snel een voorsprong van tien seconden bij elkaar, maar bleef een beetje hangen op die afstand.

Controle van Jumbo-Visma

Het tempo in het peloton werd verzorgd door Sepp Kuss, die onder meer Dylan Teuns en Thomas deed lossen. Jumbo-Visma had alles onder de controle, leider Dennis leek feilloos naar de finish te klimmen. Rubio hield vooraan mooi stand, zijn voorsprong bedroeg dertien seconden bij het ingaan van de laatste drie kilometer. Op anderhalve kilometer van de streep kwam er een versnelling van Marc Hirschi van UAE Emirates, die samen met ploegmaat Juan Ayuso duidelijk de ritzege nog wou binnenhalen.

De aanval van Rubio strandde op slechts 400 meter van de streep. In de sprint kwam Colombiaan Sergio Higuita als een duiveltje uit de doos. De 24-jarige renner sprintte overtuigend naar de winst, al kwam ploegmaat Aleksandr Vlasov toch heel dicht. Spanjaard Ayuso sprintte naar een derde plaats. Dennis finishte uiteindelijk als elfde op drie seconden, maar voert daarmee nog steeds het algemeen klassement aan.