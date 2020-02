Sergio Higuita: “Vorig jaar droomde ik nog van deze eindwinst” maandag 17 februari 2020 om 09:35

EF Pro Cycling baadde in weelde in de Tour Colombia. De Amerikaanse ploeg won drie etappes en met Sergio Higuita tevens het eindklassement. Voor de jonge Colombiaan ging daarmee een droom in vervulling.

“Vorig jaar reed ik in deze periode met een andere ploeg (Fundación Euskadi, red) in Europa, maar tegelijkertijd droomde ik ervan dat ik ooit in mijn thuisland kon koersen”, reageerde Higuita op zijn overwinning in de Colombiaanse ronde. “Vorig jaar was het nog een toekomstdroom om ooit deze koers te winnen. Het geeft een onbeschrijflijk gevoel om al het harde werk deze week van de ploeg af te kunnen ronden.”

Twee weken geleden won de 22-jarige renner van EF Pro Cycling al de Colombiaanse titel in de wegwedstrijd. Daarna bleef hij in eigen land voor de Tour Colombia. Met zijn ploeg schoot hij uit de startblokken door de ploegentijdrit te winnen, waardoor hij meteen hoog in het klassement stond. Door de etappe naar Santa Rosa de Viterbo te winnen, nam hij de leiderstrui over van ploeggenoot Jonathan Caicedo. Vervolgens sleepte Higuita in de slotetappe de eindwinst binnen.

Ook Caicedo (derde) mocht mee op het eindpodium, net als Daniel Felipe Martínez die de slotrit wist te winnen. Daarmee was EF Pro Cycling de grote winnaar van de Tour Colombia, zag ook teammanager Jonathan Vaughters. “Wat we hebben gezien is ongelooflijk. Ongelooflijk teamwork van de ploeg in Colombia, ongelooflijke inspanningen van de renners. Ik ben erg blij dat Dani een etappe kon winnen en Sergio het eindklassement pakte. De ploeg heeft indrukwekkend gereden.”