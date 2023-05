Sergio Higuita toch naar de Tour? ‘Colombiaan maakt kans op selectie’

Zien we Sergio Higuita in juli toch gewoon aan de start van de Tour de France? De Colombiaan maakte aanvankelijk geen deel uit van de voorselectie van zijn ploeg BORA-hansgrohe, maar volgens Ciclo21 liggen de kaarten nu anders.

BORA-hansgrohe zou nadenken over enkele laatste wijzigingen met betrekking tot de voorselectie voor de komende Ronde van Frankrijk. Deze voorselectie werd enkele weken geleden samengesteld. Higuita maakte er geen deel van uit, maar de 25-jarige coureur zou nu toch wel weer in aanmerking komen voor een Tourselectie. Aanvankelijk was het idee om Higuita later in het jaar uit te spelen in de Vuelta a España.

De Colombiaan zal eerst nog deelnemen aan de Ronde van Zwitserland: in deze achtdaagse wielerronde (11-18 juni) krijgt hij de kans om de ploegleiding te overtuigen van zijn meerwaarde. Twee andere klimmers die uitkomen voor BORA-hansgrohe, Jai Hindley en Emanuel Buchmann, lijken al zeker van deelname aan de Tour. Ook sprinter Sam Bennett hoopt er in juli bij te zijn.

Voorjaar met twee gezichten

Voor Higuita was het een voorjaar met twee gezichten. De explosieve klimmer kende wel enkele sportieve uitschieters, met ritwinst in de Ronde van het Baskenland en een derde plek in de Vuelta a San Juan, maar hij noteerde ook enkele mindere uitslagen. Zo kwam hij er in de heuvelklassiekers niet aan te pas en moest hij vroegtijdig opgeven in de Ronde van Romandië.