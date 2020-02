Sergio Higuita nieuwe kampioen van Colombia zondag 2 februari 2020 om 19:22

Sergio Andrés Higuita heeft zich gekroond tot Colombiaans kampioen wielrennen op de weg. De 22-jarige renner van EF Education First kwam na een wedstrijd van 217 kilometer solo over de finish. De laatste concurrent van Higuita was Iván Ramiro Sosa, maar die viel in de slotfase en moest zelfs opgeven.

Op het zware parcours, dat gekenmerkt werd door de Tunja-klim (1,1 kilometer aan 7,1%), waren het Sosa en Higuita die al op 36 kilometer van de finish ten aanval trokken. Tot dat moment was het vooral Arkéa-Samsic dat controleerde in dienst van de nieuwe kopman Nairo Quintana.

Tourwinnaar Egan Bernal had zich toen al een slechte dienst bewezen door in de afdaling hard ten val te komen. Met de nodige schade aan het been wist hij nog in de groep te komen die in achtervolging was op het duo Sosa-Higuita.

Met een voorsprong van 51 seconden ging het tweetal de slotronde in, maar lang bleven de koplopers niet samen. Higuita moest het solo afronden, omdat met Sosa nóg een Team Ineos-renner ten val was gekomen. Zonder omkijken wist Higuita, die vorig jaar ook al een etappe in de Vuelta a España won, vervolgens naar de titel te rijden.

Het zilver ging (op ruim een minuut) uiteindelijk nog wel naar Bernal, die Daniel Felipe Martínez naar het brons verwees. Martínez wist eerder deze week ook al nationaal tijdritkampioen te worden: een heuse dubbelslag dus voor EF Education First op het Colombiaans kampioenschap.