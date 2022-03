Sergio Higuita na eindwinst in Catalonië: “We hadden alles onder controle”

Sergio Higuita won drie jaar geleden al een keer een etappe in de Vuelta a España, maar ook op zijn eindzege in de Volta a Catalunya kan hij trots zijn. Op de slotdag kon hij alle aanvallen op zijn koppositie pareren en stelde hij zijn eerste eindzege in een WorldTour-etappekoers veilig.

Dat hij nog nooit een etappekoers van WorldTour-niveau had gewonnen, maakte de overwinning extra speciaal. “Ik ben natuurlijk heel blij”, vertelde de 24-jarige Colombiaanse klimmer na afloop van de slotetappe op de website van zijn ploeg BORA-hansgrohe. “Ik had eigenlijk niet zo goed geslapen en was wat moe, maar ik denk dat het feit dat ik aan de leiding stond in het algemeen klassement me erg motiveerde en dat gaf me veel energie.”

Dat hij met zijn hart had gekoerst in de slotetappe rond de Montjuïc in Barcelona, liet hij weten. “Het was een zeer zware dag, maar ik slaagde erin om de voorsprong op mijn concurrenten te behouden. Het team heeft de hele week goed werk geleverd en het is geweldig om deze ronde met de eindzege af te sluiten. Ik verwachtte veel aanvallen, vooral van Juan Ayuso, João Almeida, Richard Carapaz en Nairo Quintana, maar het team had alles onder controle.”

In de finale slaagde hij erin om Carapaz niet te laten ontsnappen en uiteindelijk stelde hij de zege veilig, terwijl Andrea Bagioli het laatste dagsucces pakte. “Ik wil het hele team bedanken voor hun steun gedurende de week hier in Catalunya”, aldus Higuita, die ook volgende week in de Ronde van het Baskenland in actie komt. De Colombiaan heeft dan onder anderen Emanuel Buchmann en Aleksandr Vlasov aan zijn zijde.