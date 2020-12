Serge Pauwels gaat bij Belgian Cycling aan de slag als Development Coach

Serge Pauwels gaat binnenkort aan de slag bij Belgian Cycling. De oud-renner van onder meer Omega Pharma-Quick-Step en CCC vult vanaf 1 januari de functie van Development Coach in. Ook het team van bewegingswetenschappers wordt verder uitgebreid met Arne Wallays.

De 37-jarige Pauwels hield het een paar maanden geleden voor bekeken als profwielrenner en begint nu dus aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven als Development Coach bij Belgian Cycling. Naast het bijstaan van de coaches tijdens wedstrijden bij zowel vrouwen als mannen zal Pauwels ook klim- en tijdritprojecten mee opvolgen en aansturen.

‘De ervaring die Pauwels overhield aan een loopbaan van vijftien jaar op WorldTour-niveau zal van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van de toppers van de toekomst’, aldus Belgian Cycling in een persbericht. ‘Ook op het vlak van de wetenschappelijke begeleiding van renners wordt een nieuwe stap gezet’.

‘Welkome aanvulling’

Vanaf 2021 zal Belgian Cycling ook een beroep doen op de diensten van Arne Wallays, de broer van profwielrenner Jelle. De bewegingswetenschapper versterkt een reeds bestaand team dat actief is binnen de topsportwerking. Wallays is straks (mede)verantwoordelijk voor de trainingscoördinatie en de opvolging van de kernrenners en hun omkadering.

Frederik Broché, de technisch directeur van Belgian Cycling, is tevreden met de komst van Pauwels en Wallays. “Serge krijgt bij Belgian Cycling de kans om zich te bekwamen in een functie als coach. Zijn recente ervaringen in het professionele wielrennen zijn een welkome aanvulling op de manier waarop er bij de wielerbond met coaches en renners wordt gewerkt.”