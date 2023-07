Sepp Kuss ziet Vingegaard een seconde uitlopen na slopende dag: “Geen spijt van tactiek”

Video

Sepp Kuss was in de bergetappe van de Tour de France opnieuw belangrijk voor zijn kopman Jonas Vingegaard. De Amerikaanse klimmer van Jumbo-Visma reed kilometers lang op kop op de Col de Joux Plane, werd zelf vijfde in Morzine en zag Vingegaard één seconde uitlopen op Tadej Pogačar. “De ploeg was ongelooflijk, iedereen van de ploeg”, zegt hij over de tactiek van Jumbo-Visma.

“Ook de grote gasten deden mij pijn op de beklimmingen”, lacht Kuss bij Sporza, over Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck. “We hadden een goed gevoel en veel motivatie. De koers hard maken was het plan, dan wil je het gewoon proberen. Jonas en Pogačar zijn supersterk. Het was weer een geweldige battle.”

De etappe over de Joux Plane naar Morzine werd door een moordend tempo van de Jumbo-Visma-trein een ware afvalrace. “Ik ben er zeker van dat het leuk was om te kijken op tv, en het is ook leuk om er in te koersen”, vertelt hij. “Je wil altijd een groter verschil maken voor je kopman, maar het belangrijkste is dat we het geprobeerd hebben. We hebben geen spijt en blijven het proberen.”

