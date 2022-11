Sepp Kuss verwacht sterk UAE in 2023: “Wordt moeilijk om onze eerste plaats te behouden”

Jumbo-Visma won in 2022 de Tour de France en stond na afloop van het seizoen op de eerste plaats in de UCI-ranking. Maar het wordt niet gemakkelijk om die positie volgend jaar te behouden, verwacht Sepp Kuss. “Het zal moeilijk worden om de eerste plaats te behouden”, aldus de klimmer van Jumbo-Visma in gesprek met Marca.

Kuss doelt daarbij vooral op de concurrentie van UAE Emirates. “UAE heeft zeer goede renners zoals Adam Yates binnengehaald”, legt hij uit. “Maar wij gaan door met een hecht team, met renners die op alle terreinen kunnen winnen.” Hoe de plannen van Jumbo-Visma er in 2023 uitzien, kan de Amerikaan nog niet precies vertellen. “Maar Jonas wil zijn titel in de Tour de France verdedigen. Anderen gaan voor de Giro, waar veel tijdritkilometers in zitten. We weten het nog niet, maar er is nog tijd om te bepalen wie waar naartoe gaat.”

Zelf weet Kuss al wat hij het liefst zou doen. “Ik zou graag naar de Tour gaan en dan naar de Vuelta. Maar ik zou de Giro ooit ook graag rijden. Alleen voel ik me in dat deel van het jaar, in het voorjaar, meestal niet heel goed.”

Over de Tour de France van 2023 zegt Kuss dat er nieuwe manieren gevonden moeten worden om de strijd met Tadej Pogacar en UAE Emirates in het voordeel van Jumbo-Visma te beslechten. “Dit jaar hadden we Primoz en Jonas in een heel goede positie om Tadej aan te vallen, maar volgend jaar weet ik niet wat ons te wachten staat. Het belangrijkste is dat we een sterk team in de breedte hebben, dat in staat is om met verschillende situaties om te gaan.”