Sepp Kuss verovert eerste bergtrui in Vuelta: “Dit is goed voor het vertrouwen”

In de schaduw van ritwinnaar Primož Roglič wist ook Sepp Kuss goede zaken te doen in de openingstijdrit van de Vuelta a España. De Amerikaanse klimmer van Jumbo-Visma klokte zaterdagavond namelijk de snelste tijd op de Alto del Castillo, de enige klim op het parcours, en mocht na afloop de eerste bergtrui ophalen.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

Kuss staat met drie punten voorlopig aan de leiding van het bergklassement, na een sterke passage van de Alto de Castillo. Ook zijn ploegmakker Roglič, die als laatste mocht beginnen aan de korte tijdrit, kwam niet aan de klimtijd van de Kuss. “Ik mikte voor de start niet op de bergtrui, maar ik wist wel dat de klim de enige plek was waar ik tijd kon pakken”, klonk het na afloop in het flashinterview.

Kuss, die aan de finish genoegen moest nemen met een twaalfde plek in de daguitslag, mag als beloning vandaag dus starten in de bergtrui. Tevredenheid alom bij Kuss, na afloop van zijn tijdrit. “Het was een korte inspanning en het is zeker niet te vergelijken met een serieuze bergetappe, maar dit is natuurlijk wel goed voor het vertrouwen.”

Kuss rijdt vandaag dus rond in de bergtrui, zijn ploegmaat en kopman Roglič is tijdens de tweede etappe te herkennen in het rood. “Primoz laat hier zien meteen in vorm te zijn. Hij trekt de lijn door van de Olympische Spelen. Dat we zo kunnen beginnen aan de ronde, is ontzettend goed voor de teamspirit.”