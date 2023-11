dinsdag 7 november 2023 om 12:43

Sepp Kuss over toekomst bij Jumbo-Visma: “Er zijn andere opties, maar het is uniek wat ik nu heb”

Sepp Kuss heeft het duidelijk naar zijn zin bij Jumbo-Visma, maar sluit een vertrek bij de Nederlandse ploeg in de toekomst niet bij voorbaat uit. “Ik ben niet tegen nieuwe avonturen. Tegelijkertijd is wat ik bij Jumbo-Visma heb uniek”, klinkt het in gesprek met De Telegraaf.

Kuss kende een wielerseizoen om nooit te vergeten. De Amerikaanse klimmer speelde in de Giro d’Italia en Tour de France een cruciale rol voor de latere eindwinnaars Primoz Roglic en Jonas Vingegaard en won – als klap op de vuurpijl – zelf de Vuelta a España. Voor komend seizoen richt hij zich weer op de laatste twee grote rondes, de Tour en de Vuelta. De Ronde van Italië zal hij in 2024 niet betwisten.

Maar hoe kijkt de 29-jarige Kuss eigenlijk naar zijn verdere sportieve toekomst? Blijft hij nog jaren bij Jumbo-Visma? Of is hij op een gegeven moment toe aan een frisse wind en een rol als absolute kopman? Zijn contract bij de Nederlandse equipe loopt nog een jaar door tot eind 2024.

Dubbelrol

“Ik ga het rustig bekijken. Er zijn andere opties, waar ik meer vrijheid zou kunnen krijgen. Tegelijkertijd is wat ik bij Jumbo-Visma heb uniek”, zet Kuss de pro’s en contra’s op een rijtje. “Voor Tourwinst zou ik simpelweg in het beste team ter wereld moeten fietsen. Ik kan bij Jumbo-Visma voor mijn eigen kansen gaan en op andere momenten de rol van knecht vervullen. Uit beide rollen haal ik voldoening.”

Volgens sportief directeur Merijn Zeeman hoeft in de rol van Kuss niets te veranderen voor de komende jaren. “Als je redeneert vanuit hoe wij de sport benaderen, verandert er niets voor Sepp. Hij kan zeker bij ons nog een grote ronde winnen, net zo goed als dat we hem dat nu ook hebben laten doen”, vertelde Zeeman eerder aan WielerFlits. “Sepp weet dat hij juist bij Jumbo-Visma een grote ronde kan winnen, veel meer dan dat hij ergens als enige kopman wordt uitgespeeld.”