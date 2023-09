zondag 17 september 2023 om 20:28

Sepp Kuss officieel eindwinnaar Vuelta: “Dit verandert mijn leven, maar ik blijf mezelf”

Sepp Kuss heeft zich zondag definitief verzekerd van de eindwinst in de Vuelta a España 2023. Daarvoor moest de Amerikaanse klimmer van Jumbo-Visma nog wel doorrijden, want de slotrit was erg spectaculair door een aanvalspoging van onder meer Remco Evenepoel en Filippo Ganna. “Vandaag heb ik het meest afgezien van de hele ronde”, lacht Kuss in een eerste reactie.

“Dit was ongelooflijk. Ik ben nu vooral blij dat het klaar is”, vertelde Kuss met een grote glimlach. “Ik had al het gevoel dat het snel ging gaan, want ze zaten al vroeg in de rit klaar om aan te vallen. Ik heb daardoor veel afgezien, nog meer dan op de Angliru. Maar het is mooi om het zo af te sluiten.”

Bovenal was de slotrit naar Madrid voor Kuss een glorietocht naar zijn eerste groterondeoverwinning. Heeft het hem veranderd nu hij zich officieel eindwinnaar mag noemen? “Dat is niet anders, totaal niet”, vindt hij. “Ik blijf mezelf. Het verandert mijn leven wel, maar ik kijk hierop terug met veel mooie herinneringen. Het moet nog even indalen. Dat heeft wel wat tijd nodig.”

“Vanavond gaan we eerst een groot feest vieren. Mijn familie en vrienden zijn hier. Dat wordt heel speciaal, met ook de renners en de staf”, aldus Kuss, die dinsdag een grote dag vol huldigingen met de ploeg heeft in Nederland.