Sepp Kuss maakt indruk: “Ik kijk al uit naar de komende dagen” donderdag 13 augustus 2020 om 19:20

Primož Roglič won vandaag op knappe wijze de eerste echte bergetappe in het Critérium du Dauphiné. De Sloveen kon in de slotfase nog rekenen op een ijzersterke Sepp Kuss. “Ik voelde me erg goed”, aldus de Amerikaan, die de rode loper wist uit te rollen voor zijn ploeggenoot.

Kuss stond Roglič tot in de laatste kilometer bij en maakte een sterke indruk. “Het tempo van Team Ineos was hoog vanaf het begin van de klim en het was vooral een kwestie van je ritme houden en volgen. Toen die mannen weg waren, trok ik het tempo verder omhoog omdat ik wist dat Primož het op zo’n aankomst kan afmaken.”

“En dat heeft hij gedaan, en hoe! We hebben nogmaals bewezen dat we als ploeg prima kunnen samenwerken en dat het zelfvertrouwen erg groot is. Ik kijk al uit naar de komende dagen.” Kuss kwam zelf nog als elfde over de finish, op veertig seconden van de winnende Roglič. Tom Dumoulin (14e) en Steven Kruijswijk (16e) verloren nog iets meer terrein.

Morgen staat opnieuw een bergetappe op het programma naar Saint-Martin-de-Belleville. De renners finishen na een klim van net geen vijftien kilometer. Roglič koerst morgen rond in de gele leiderstrui.