Sepp Kuss kiest voor andere aanpak richting Tour de France

Sepp Kuss gooit het dit seizoen over een compleet andere boeg. De Amerikaanse klimmer van Jumbo-Visma kiest voor een andere voorbereiding richting de Tour de France. “Ik verkeerde vorig jaar voor de start van de Tour niet in mijn beste vorm. Ik ga het dit jaar dus wat anders aanpakken”, klinkt het in gesprek met Cyclingnews.

De 27-jarige Kuss begon zijn seizoen vorig jaar in de UAE Tour en reed vervolgens de Ronde van Catalonië, Ronde van Romandië en het Critérium du Dauphiné in aanloop naar de Tour. Dit jaar ziet zijn seizoensplanning er helemaal anders uit. “Ik begin met enkele eendaagse wedstrijden in Frankrijk, gevolgd door Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Zwitserland.”

Kuss hoopt zich zo optimaal voor te bereiden op de Ronde van Frankrijk. In de Franse ronde zal de Amerikaanse klimmer zich normaal gesproken opofferen voor kopmannen Primož Roglič en Jonas Vingegaard. Kuss verwacht niet dat hij dit jaar opnieuw de ruimte zal krijgen om op jacht te gaan naar een ritzege. “We hebben met Primož en Jonas twee kandidaat-eindwinnaars in de ploeg. Ik zal dus waarschijnlijk meer in dienst rijden van het team.”

Vuelta a España

Kuss hoopt na de Tour ook op een plek in de Vuelta-selectie van Jumbo-Visma. De Amerikaan is echter nog niet zeker van een uitverkiezing. “We zullen zien wie er na de Tour in aanmerking komen voor de Vuelta. Het is voor mij altijd een goede combinatie gebleken. Ik voel me normaal altijd beter in de Vuelta dan in de Tour.”