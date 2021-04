Sepp Kuss beste renner Jumbo-Visma in proloog: “Heb mijzelf verbaasd”

Sepp Kuss was, toch enigszins verrassend, de beste renner van Jumbo-Visma in de proloog van de Jumbo-Visma. De Amerikaanse klimmer eindigde na vier kilometer in Oron als dertiende, op zestien seconden van ritwinnaar en klassementsleider Rohan Dennis. “Ik heb mijzelf wel verbaasd”, stelt Kuss.

“Ik heb hard gewerkt aan mijn tijdrit”, aldus Kuss. “Dit geeft vertrouwen voor de rest van de week en de tijdritten die nog gaan komen. Ik kijk uit naar de komende bergetappes, waar de verschillen gemaakt worden.” De andere klassementsrenner van Jumbo-Visma, Steven Kruijswijk, eindigde als 33ste op 24 seconden achterstand van Dennis.

Ploegleider Jan Boven noemt het een ‘prima tijdrit’ van Kruijswijk, maar benadrukt de prestatie van Kuss. “Sepp reed hier zijn beste tijdrit tot nu toe. We hebben er de laatste tijd ook veel op getraind en dat betaalt zich nu terug. We focussen ons op onze eigen wedstrijd en we zullen van dag tot dag een plan maken om hier een goed klassement te rijden”, vertelt Boven.