vrijdag 8 september 2023 om 19:21

Sepp Kuss behoudt rood en ziet Vingegaard winnen: “Het was een droomscenario”

De Vuelta a España lijkt voor Sepp Kuss dit jaar een ontdekkingstocht als klassementsrenner. De Amerikaan van Jumbo-Visma pakte in de eerste week het rood en staat ook na de beproeving van vandaag nog stevig aan de leiding. Bovendien zag hij zijn ploeggenoot Vingegaard de rit winnen en samen met Primoz Roglic de top 3 van het klassement binnenkomen.

“Het was een droomscenario”, zei hij na afloop in het flashinterview. “Het was een superlastige etappe, steeds op en af. We moesten de hele dag geconcentreerd blijven. De ploeg heeft het geweldig gedaan. We waren nog met veel renners toen er nog maar twintig jongens over waren. Robert Gesink in het bijzonder heeft het vandaag heel goed gedaan, en Wilco Kelderman leek wel eindeloos op kop te rijden op de Tourmalet”, zei Kuss lovend over zijn ploeggenoten.

Op de eerste echte beklimming van de dag kwam concurrent Remco Evenepoel al in de problemen. “Toen we dat hoorden hebben we meteen het tempo opgevoerd. Eerst wilden we alleen ons eigen tempo rijden. Bahrain-Victorious nam het over in de afdaling, daarna ontstonden er veel gaten en was het volle bak koers”, zei Kuss, die op de Col de Spandelles even leek weg te rijden in een groepje van vier, waar ook Roglic deel van uitmaakte.

Overtal uitgespeeld

Op de slotklim had Jumbo-Visma het overtal, waardoor het tactisch spel gespeeld kon worden. We wisten dat met ons drieën in die groep de rest werd gedwongen om met Roglic en mij in het wiel te gaan rijden. Gedurende de hele etappe voelde Vingegaard zich supergoed, en het is de verjaardag van zijn dochter, dus hij was extra gemotiveerd”, legde Kuss uit.

Tot slot blikte de klimmer uit Colorado ook nog vooruit op wat nog komen gaat deze Vuelta. “Vandaag was heel lastig, morgen is weer een nieuwe zware bergrit. Alle inspanningen beginnen nu te tellen en er zal nog veel gekoerst worden. We zijn heel blij met hoe we ons overtal hebben uitgespeeld vandaag. Onze positie is nu heel goed, we gaan zien hoe het de rest van de etappes verloopt”, besloot hij.