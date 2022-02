Sep Vanmarcke tweede na waaierspektakel: “Het leek wel een Belgische klassieker”

Sep Vanmarcke sprintte achter Elia Viviani naar de tweede plek in de eerste rit-in-lijn van de Tour de La Provence. In de etappe waarin de renners door de wind flink op de proef werd gesteld, kon de Belg zich samen met zijn ploegmaat Mads Würtz Schmidt van voren handhaven.

Waaiervorming lag op de loer in de vlakke etappe door de Rhône-delta en de Camargue naar Les Saintes Maries de la Mer, wist ook Vanmarcke (Israel-Premier Tech). “We hadden ons voorbereid op de etappe en wisten dat het peloton op meerdere plaatsen in de koers in stukken kon breken. We waren er toen we er moesten zijn.”

De eerste waaier van 27 renners bouwde geleidelijk de voorsprong uit en ging rijden voor de zege. Würtz Schmidt probeerde met een late aanval een sprint te ontlopen, maar INEOS Grenadiers gaf geen ruimte omdat het met Elia Viviani een snelle man van voren had. Vanmarcke beet zich vast in het wiel van de Italiaan en werd uiteindelijk tweede.

“Het leek wel een Belgische klassieker”, vertelde hij verder. “Ik wist dat het moeilijk zou worden om Viviani te kloppen, maar ik ben blij met de tweede plaats, de sprint en het teamwork.”