Sep Vanmarcke op tijd hersteld voor de Ronde van Vlaanderen

Sep Vanmarcke is voldoende hersteld om zondag van start te gaan in de Ronde van Vlaanderen. Woensdag moest de kasseispecialist van Israel Start-Up Nation Dwars door Vlaanderen nog aan zich voorbij laten gaan door een verkoudheid.

Vanmarcke begon zijn voorjaar veelbelovend met korte uitslagen in Omloop Het Nieuwsblad en Le Samyn en leek klaar om te schitteren in de belangrijkste kasseikoersen. Na Parijs-Nice en Nokere Koerse werd hij echter ziek. De Belgische renner had last van een stevige verkoudheid en koorts en kon enkele dagen niet trainen. In de E3 Saxo Bank Classic kwam hij nog als dertigste over de streep, maar in Gent-Wevelgem kneep hij al vrij vroeg in de remmen.

In samenspraak met de ploeg besloot Vanmarcke woensdag Dwars door Vlaanderen te skippen, in de hoop fit genoeg te zijn voor de Ronde van Vlaanderen. Inmiddels is duidelijk dat hij op tijd klaar is voor de Ronde. “Ik voelde me sterk in het openingsweekend en de klassiekers daarna. Dat ik in aanloop naar dit monument ziek werd, is niet ideaal. Toch voel ik me nu weer fit en klaar om te koersen”, liet hij via zijn team weten.

Ploegleider Dirk Demol heeft vertrouwen in zijn kopman, die al tweemaal derde werd in de Ronde. “We hebben laten zien dat we een rol van betekenis kunnen spelen, met name als we rijden als een team. Met Sep hebben we een sterke en ervaren kopman. De anderen kunnen eveneens een geweldige wedstrijd rijden. Het wordt ongetwijfeld weer een speciale versie van de Ronde van Vlaanderen.”

Israel Start-Up Nation voor de Ronde van Vlaanderen 2021

Jenthe Biermans

Guillaume Boivin

Hugo Hofstetter

Reto Hollenstein

Alexis Renard

Tom Van Asbroeck

Sep Vanmarcke