Sep Vanmarcke leidt Israel Start-Up Nation in Brabantse Pijl

Sep Vanmarcke trekt zijn voorjaar nog even door. De klassiekerrenner van Israel Start-Up Nation staat woensdag aan de start van de Brabantse Pijl en rijdt ook nog de Amstel Gold Race. Vanmarcke is de uitgesproken kopman in de Brabantse Pijl.

Het wordt voor Vanmarcke, die onlangs in de Ronde van Vlaanderen nog vijfde werd, zijn tweede deelname aan de voorjaarskoers die de overgang kenmerkt tussen Vlaamse en Ardense klassiekers. In 2011 haalde de Belg de finish niet in de Brabantse Pijl.

De rest van de ploeg heeft ook weinig ervaring in de koers tussen Leuven en Overijse. Vanmarcke wordt geflankeerd door Jenthe Biermans, Guillaume Boivin, Omer Goldstein, Hugo Hofstetter, Alexis Renard en Norman Vahtra. “Sep is onze kopman, maar we hebben ook andere kaarten om uit te spelen via de ontsnapping”, zegt ploegleider Eric Van Lancker.

Selectie Israel Start-Up Nation voor de Brabantse Pijl 2021 (14 april)

Jenthe Biermans

Guillaume Boivin

Omer Goldstein

Hugo Hofstetter

Alexis Renard

Norman Vahtra

Sep Vanmarcke