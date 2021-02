Sep Vanmarcke kent ploeggenoten voor Omloop Het Nieuwsblad

Israel Start-Up Nation is klaar voor het Vlaamse openingsweekend. De Israëlische WorldTour-formatie rekent zaterdag in Omloop Het Nieuwsblad op Sep Vanmarcke, die negen jaar geleden de openingsklassieker wist te winnen.

Vanmarcke kan zaterdag rekenen op twee landgenoten met Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck. Ook de ervaren Zwitser Reto Hollenstein, de Deense hardrijder Mads Würtz Schmidt, de Canadees Guillaume Bovin en de jonge Fransman Alexis Renard zijn van de partij.

Vanmarcke is er een dag later niet bij in Kuurne-Brussel-Kuurne. Zijn ploeg Israel Start-Up Nation rekent in Kuurne op rappe mannen Rudy Barbier, Van Asbroeck en Hugo Hofstetter, Biermans, de ook niet trage Itamar Einhorn, Norman Vahtra en Würtz Schmidt.

Eerder vandaag verscheen er een uitgebreid interview met Sep Vanmarcke op onze site. De 32-jarige Belg kende in 2020 sportief gezien zijn slechtste jaar ooit, maar hij is ervan overtuigd dat hij weer als vanouds kan meespelen dit voorjaar. Vanmarcke schaart zichzelf dit voorjaar onder de outsiders voor winst in de klassiekers.

Selectie Israel Start-Up Nation voor Omloop Het Nieuwsblad (27 februari)

Jenthe Biermans

Reto Hollenstein

Alexis Renard

Mads Würtz Schmidt

Guillaume Boivin

Tom Van Asbroeck

Sep Vanmarcke

Selectie Israel Start-Up Nation voor Kuurne-Brussel-Kuurne (28 februari)

Rudy Barbier

Jenthe Biermans

Norman Vahtra

Itamar Einhorn

Hugo Hofstetter

Tom Van Asbroeck

Mads Würtz Schmidt