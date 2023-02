Sep Vanmarcke kampt met maagproblemen dag voor openingsweekend

Sep Vanmarcke gaat met twijfels aan de start staan van de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. De Vlaamse coureur van Israel-Premier Tech is ziek geworden in de Vuelta a Andalucía en heeft daardoor een aantal trainingsdagen verloren. “Ik hoop dat het genoeg zal zijn dit weekend.”

“Ik heb een goede band met deze koers”, laat Vanmarcke weten over de Omloop Het Nieuwsblad op de site van zijn ploeg. “Ik heb hem in het verleden gewonnen (in 2012, red.) en ook al verschillende keren op het podium gestaan. Hopelijk kan ik zaterdag weer vooraan koersen”, aldus de 34-jarige renner uit West-Vlaanderen.

Toch zijn de signalen van de laatste dagen niet al te positief voor de ervaren Vanmarcke. “Ik ben helaas ziek geworden in de Vuelta a Andalucía en ik heb een paar trainingsdagen verloren. Ik voel me wel alweer beter. Ik hoop dat het genoeg is en dat ik dit weekend met de besten mee kan strijden.”

