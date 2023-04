Sep Vanmarcke droomt van winst in Roubaix: “Ik weet dat ik weer kan meedoen om de prijzen”

Pech achtervolgt Sep Vanmarcke in het leven, maar de afgelopen weken zat het mee voor de Belg van Israel-Premier Tech . Vanmarcke droomt dan ook (weer) van winst in Parijs-Roubaix. “Ik zal dan wel een portie geluk en goede benen nodig hebben. Ook de koerssituatie zal moeten meezitten.”

De afgelopen weken liet Vanmarcke weer wat van zich zien. Zo eindigde hij als derde in Gent-Wevelgem en zesde in Nokere Koerse. In de Ronde van Vlaanderen en Dwars door Vlaanderen deed de coureur niet mee om te prijzen, maar dat zegt volgens de Belg niet veel over zondag. “Op de Vlaamse hellingen gaat het vooral om wattages per kilo. Dat zijn versnellingen die enkel de toppers in de benen hebben.”

“In Parijs-Roubaix is het een ander soort inspanning”, legt hij uit bij Sporza. “Misschien gooien ze er op de kasseien een versnelling op, waardoor je net niet meekan. Maar 100 meter later kan je misschien toch weer komen aansluiten. Het is een slopende wedstrijd waar renners zoals ik komen bovendrijven.”