zondag 7 januari 2024 om 13:29

Senna Remijn zegeviert in Zonhoven bij junioren mannen

Bij de junioren vrouwen in Zonhoven zagen we een 1-2-3’tje voor Nederland en ook bij de junioren mannen was na afloop van de cross het Wilhelmus te horen. Senna Remijn wist de zandcross naar zijn hand te zetten.

Remijn, die later deze maand zijn achttiende verjaardag zal vieren, bleek in Zonhoven over de beste benen te beschikken. De jonge Nederlander liet zijn concurrenten op een gegeven moment ter plaatse en begon vervolgens aan een succesvolle solo. De Hongaar Zsombor Takács werd tweede, Max Heiner Oertzen uit Duitsland derde.

Remijn kwam dus als eerste over de streep en geeft zijn goede veldritcampagne hiermee een vervolg. Hij staat dit seizoen inmiddels op zes overwinningen. Remijn won eerder twee veldritten op Duitse bodem, GP Oisterwijk, de Superprestige Heusden-Zolder en de Vestingscross van Hulst. Ook was hij al tweede in Ruddervoorde en derde in Overijse.