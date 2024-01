zondag 14 januari 2024 om 13:27

Senna Remijn triomfeert op NK veldrijden voor junioren

Video Senna Remijn heeft het NK veldrijden bij de junioren gewonnen. De beloftevolle crosser, die later deze maand zijn achttiende verjaardag zal vieren, bleek op het verraderlijke parcours in Hoogeveen over de sterkste benen te beschikken.

Het Drentse Hoogeveen was vandaag de place to be voor crossminnend Nederland, als gastheer van het NK veldrijden. Op en rond het terrein van Paviljoen Nijstad ten zuidwesten van Hoogeveen was een veelzijdig rondje uitgetekend, met alles erop en eraan. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een snelle en technische cross, maar door de regenval van de voorbije dagen werd het – op de Dag des Oordeels – toch een gladde en bij momenten verraderlijke onderneming.

Senna Remijn trok zich er weinig van aan en wist de wedstrijd naar zich toe te trekken. De jonge Nederlander kwam als eerste – en dus winnaar – over de finish en wist zo zijn sportieve gram te halen. Vorig jaar moest hij – tot zijn eigen teleurstelling – op het NK voor junioren nog genoegen nemen met een zilveren medaille.

Opsteker richting WK

“Dat maakt het extra mooi, maar ik had dit seizoen niet in mijn hoofd dat ik Nederlands kampioen moest worden. Vorig jaar was dat iets meer omdat ik toen de topfavoriet was. Ik was toen echter een beetje ziek en het ging allemaal niet goed. Het zat toen allemaal niet mee”, vertelde hij na zijn gewonnen race voor de camera van WielerFlits.

Voor Remijn is de Nederlandse titel ook een mooie opsteker richting het WK veldrijden van begin februari in het Tsjechische Tábor. “Als je vorig jaar als tweede finisht, dan zit er maar één ding op…”, steekt de jongeling zijn WK-ambities niet onder stoelen of banken.

NK veldrijden, Hoogeveen

Uitslag U19-mannen

1. Senna Remijn