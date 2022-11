Oud-prof Rob Harmeling in beeld als ploegleider TDT-Unibet: “Heb geen ervaring”

Oud-wielrenner Rob Harmeling is in beeld om de gloednieuwe ploegleider te worden bij Tour de Tietema-Unibet. Eerder werd al bekend dat Hugo Haak de teammanager van de nieuwe ploeg wordt. “Ik heb geen ervaring, maar ik ken mijn kwaliteiten.”

Ervaring als ploegleider, heeft Harmeling niet. In een gesprek met Tubantia vertelde de Nederlander waarom de rol hem aanspreek. “De tijd dat ik profrenner was, is ook niet te vergelijken met die van nu, maar ik ken mijn eigen kwaliteiten. Mijn grootste kracht ligt in het sterker maken van een team. In die discipline ben ik wereldkampioen geweest.”

Daarbovenop is Harmeling gecharmeerd door het project van de mannen van Tour de Tietema. “Hun beleving en opzet van de ploeg, heeft me doen nadenken. Ze hebben een totaal andere aanpak in vergelijking met de manier waarop het ‘normaal’ gaat”, aldus Harmeling.

Of Harmeling effectief de ploegleider wordt van TDT-Unibet staat nog niet vast. De oud-prof geeft aan dat hij al een drukke agenda heeft en ook nog tijd nodig heeft voor zijn gezin. “Ik zal een serieuze pitch moeten houden thuis, het oordeel van mijn vrouw is leidend.”