woensdag 27 september 2023 om 10:33

‘Selectie Movistar krijgt vorm voor komend seizoen, ploeg is bezig met laatste transfers’

De Spaanse wielerploeg Movistar is druk met het samenstellen van de selectie voor komend seizoen. De telecombrigade wil met 27 renners beginnen aan 2024, zo meldt de Spaanse sportkrant Marca.

Zeker is dat klassementskopman Enric Mas, Alex Aranburu, Ruben Guerreiro, Oier Lazkano, Vinicius Rangel, Iván Romeo en Sergio Samitier in 2024 zullen uitkomen voor Movistar. Deze renners beschikken namelijk nog over een doorlopend contract.

De sportieve toekomst van Johan Jacobs, Iván García Cortina, Jorge Arcas, Will Barta, Fernando Gaviria, Einer Rubio, Antonio Pedrero, Gonzalo Serrano, Albert Torres, Gregor Mühlberger, Mathias Norsgaard en Nelson Oliveria ligt eveneens bij Movistar, al moet teammanager Eusebio Unzué de aflopende contracten nog verlengen.

Imanol Erviti denkt aan wielerpensioen

Over de toekomst van twee oudgedienden, José Joaquin Rojas (38) en Imanol Erviti (39), is meer onduidelijkheid. De twee ervaren rotten denken op dit moment nog na over hun verdere wielercarrière. Erviti zou zelfs denken aan zijn afscheid, al is het niet uitgesloten dat hij nog een jaar doorgaat op het hoogste niveau, in het tenue van Movistar.

De formatie neemt na dit seizoen sowieso afscheid van de nodige renners. Het gaat om Matteo Jorgenson (naar Jumbo-Visma), Max Kanter (Astana Qazaqstan), Gorka Izagirre (Cofidis), Óscar Rodríguez (INEOS Grenadiers) en Carlos Verona (Lidl-Trek). Ook de Duitser Juri Hollman zoekt andere oorden op, al is het onduidelijk waar zijn toekomst ligt. Verder lijken ook de wegen van Abner González en Movistar te scheiden.

Zeven nieuwkomers?

En de nieuwkomers? Movistar heeft nog geen inkomende transfers aangekondigd, maar volgens Marca zal de ploeg met Rémi Cavagna, Davide Formolo, Vuelta-revelatie Pelayo Sánchez, Carlos Canal en de beloftevolle Italiaan Manlio Moro sowieso vijf nieuwe renners verwelkomen.

Verder lijkt ook Javier Romo, die nu nog uitkomt voor Astana Qazqstan, de ploeg te versterken. Movistar zou ook nog bezig zijn met de komst van Jon Barrenetxea van Caja Rural-Seguros RGA, al kan de Bask ook rekenen op interesse van Bahrain Victorious en Cofidis.