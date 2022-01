Selectie Jumbo-Visma voor Giro d’Italia rond: Foss speerpunt naast Dumoulin

Tobias Foss rijdt in 2022 opnieuw de Giro d’Italia. De 24-jarige Noorse kampioen is in de Italiaanse ronde een speerpunt en deelt die rol met Tom Dumoulin, die ook voor een goed klassement gaat. Met Sam Oomen, Koen Bouwman en Chris Harper neemt Jumbo-Visma meer klimmers mee.

Foss debuteerde in 2020 in de Giro d’Italia, maar in dat bijzondere coronajaar stapte Jumbo-Visma vroeg uit koers vanwege een coronageval. Afgelopen seizoen kreeg de Noorse klimmer een herkansing en groeide hij in de rol van kopman, nadat de beoogde kopman George Bennett wegzakte. Foss werd uiteindelijk negende in het eindklassement.

In 2022 mag Foss dus op herkansing, al zal hij dat vooral in de schaduw doen van de Giro-winnaar van 2017, Tom Dumoulin. De Nederlander wil dit seizoen weer voor een algemeen klassement gaan in een grote ronde en daarbij is de keuze, in samenspraak met Jumbo-Visma, gevallen op de Ronde van Italië.

Ondersteuning voor Dumoulin en Foss

Sam Oomen behoort ook tot de Giro-ploeg van het Nederlandse WorldTeam. De 26-jarige Tilburger reed de drieweekse ronde drie keer eerder en behaalde er zelfs een top-10-notering. In 2018 werd hij negende als meesterknecht van Dumoulin (die toen tweede werd achter Chris Froome, red.). Dat deden beide Nederlanders toen nog in dienst van Team Sunweb.

Jumbo-Visma heeft de gehele Giro-selectie overigens al op papier: Koen Bouwman, Edoardo Affini, Jos van Emden, Chris Harper en groterondedebutant Pascal Eenkhoorn gaan zich ook voorbereiden op La Grande Partenza in het Hongaarse Boedapest. Dat betekent dat het Nederlandse WorldTeam geen sprinters meeneemt naar Italië.

Selectie Jumbo-Visma voor de Giro d’Italia 2022 (6-29 mei)

Edoardo Affini

Koen Bouwman

Tom Dumoulin

Pascal Eenkhoorn

Jos van Emden

Tobias Foss

Chris Harper

Sam Oomen