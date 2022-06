Seizoensrevelatie Arnaud De Lie is ook de snelste in Ronde van Limburg

Arnaud De Lie blijft maar winnen in het tenue van Lotto Soudal. De nog altijd maar 20-jarige Belg bleek ook in de Ronde van Limburg veruit de snelste in de massasprint en boekte zo alweer zijn zesde zege van het seizoen. De Lie was veel te sterk voor Simone Consonni en Danny van Poppel.

De Belgische wielerkalender ging vandaag gewoon verder, ook op Pinkstermaandag. Tussen Hasselt en Tongeren stond namelijk de Ronde van Limburg op het programma. Met achttien hellingen en twee kasseistroken beloofde het een pittige wedstrijd te worden. De eerste klim van de dag was de Duivelsberg na ongeveer vijftig kilometer, gevolgd door enkele passages van de Keiberg en de Letenberg en als besluit drie lokale rondes van 24,5 kilometer rond Tongeren met daarin telkens een viertal (Grootloonberg, Kogelstraat, Colenberg en Kolmontberg) beklimmingen. Na de laatste klim was het nog vijf kilometer tot de streep.

Vijf renners lieten zich niet afschrikken door het parcours en vormden de vroege vlucht. De namen: Jens Schuermans (BEAT Cycling), Yentl Vandevelde (Minerva Cycling), Thibault Ferasse (B&B Hotels-KTM), Louis Blouwe (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Sander Lemmens (Tarteletto-Isorex). Het peloton zag geen gevaar en liet de voorsprong oplopen tot goed drie minuten. Van deze voorsprong was op ruim dertig kilometer van de streep niet veel meer over. De ene na de andere vroege vluchter werd ingerekend door het peloton. Blouwe verkocht zijn huid wel erg duur, maar ook hij bleek een vogel voor de kat.

De renner van Bingoal Pauwels Sauces WB kreeg met nog ruim twintig kilometer te gaan het gezelschap van zijn landgenoot Kamiel Bonneu, die namens Sport Vlaanderen-Baloise de aanval zocht. De twee Belgen wisten het nog even uit te zingen in de spits van de koers, maar werden nog voor het bord van de laatste vijftien kilometer ingerekend door de sprintersteams. We konden ons vervolgens gaan opmaken voor een sprint tussen de rappe mannen, met seizoensrevelatie Arnaud De Lie, Mark Cavendish, Fernando Gaviria, Sam Bennett en Tim Merlier als voornaamste kanshebbers.

Sprint tussen de rappe mannen

Op tien kilometer van de meet werd het peloton opgeschrikt door een valpartij, met als belangrijkste slachtoffer Timo Kielich. Dit was een flinke streep door de rekening van Merlier, aangezien zijn ploegmaat Kielich een belangrijke rol moest vertolken in de sprintvoorbereiding. De overige renners waren intussen begonnen aan het voorlaatste klimmetje van de dag. Hier zagen we een versnelling van Sport Vlaanderen-Baloise en ook Philippe Gilbert wilde zich onderscheiden, maar van afscheiding was geen sprake. Vervolgens ging het in een rotvaart naar de laatste passage van de Kolmontberg, op goed vier kilometer van de finish.

Op dit 900 meter lange klimmetje (aan 4%) probeerde Alexis Renard van Cofidis op de verrassing te spelen, maar de aanval van de Fransman bleek niet meer dan een losse flodder. Zijn move strandde op goed drie kilometer van de meet en vervolgens was het alle hens aan dek richting de massasprint. De laatste kilometers werden ontsierd door een valpartij van onder meer Mark Cavendish en Gerben Thijssen, die zo een goede klassering in rook zagen opgaan. De Lie bleef uit de gevarenzone, maar het was BORA-hansgrohe dat in de finale zijn zaakjes goed voor elkaar had in dienst van Sam Bennett.

De Ier kon in de laatste honderden meters rekenen op een ideale lead-out, maar beschikte op het moment suprême niet over de benen om het De Lie echt lastig te maken. De jonge Belg zette aan en wist op overtuigende wijze van zijn concurrenten weg te snellen op de hellende aankomststrook. Consonni werd tweede, Danny van Poppel wist zijn sprintkopman Bennett nog voorbij te snellen en zo beslag te leggen op plek drie. De Lie boekte echter afgetekend zijn zesde zege van het seizoen en zijn derde overwinning in een week tijd. De sterke sprinter was eind mei ook al de snelste in de GP Marcel Kint en won afgelopen zaterdag tevens de Heistse Pijl.