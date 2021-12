SEG-trainer Ioannis Tamouradis naar Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Team Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux heeft zich versterkt met Ioannis Tamouradis. De Griekse trainer was de afgelopen jaren werkzaam voor SEG Racing Academy.

Tamouradis ondersteunt de Belgische WorldTour-ploeg al sinds 2020. De Griek hielp het team al met de training van enkele renners en met het opzetten van trainingskampen. Nu SEG aan het einde van dit jaar stopt, gaat Tamouradis voltijd aan de slag bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Aike Visbeek, performance manager bij de Belgische ploeg, kent Tamouradis nog uit zijn tijd bij SEG. “Ons doel is om in de toekomst een stabiele factor in de World Tour te worden. Om dat te bereiken, blijven we aan het team bouwen”, vertelt hij in een persbericht. “Niet enkel door onze selectie in de breedte sterker te maken, maar ook door de omkadering uit te breiden. Ik ben zeer tevreden dat we er dit seizoen al vroeg bij waren en onze performance staff konden uitbreiden, zodat we onze energie kunnen richten op de details die het verschil kunnen maken.”

Eerder trok het team ook al Pieter Vanspeybrouck aan als ploegleider. In het persbericht kondigt Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux eveneens aan dat sportdiëtiste Jana Camphens bij de ploeg aan de slag gaat.