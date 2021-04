SEG Racing Academy is klaar voor Tour of Rhodes

SEG Racing Academy heeft zijn selectie voor de International Tour of Rhodes (8-11 april) op papier. De Nederlandse continentale opleidingsformatie rekent in de Griekse rittenkoers onder meer op Wessel Krul, Daan Hoole en Stan Van Tricht.

De selectie van SEG Racing Academy bestaat, naast Krul, Hoole en Van Tricht, ook nog uit de Italiaan Marco Frigo en de Britten Thomas Day, Sean Flynn en Harrison Wood. Die laatste kijkt uit naar zijn eerste rittenkoers van het seizoen. “Ik voel me goed en wist in de GP Rhodes vertrouwen op te doen. Ik wil me graag laten zien in alle etappes.”

“Met Marco en ondergetekende hebben we twee renners om uit te spelen als het op klimmen aankomt. Wessel en Sean zijn onze pionnen voor de sprints. We zijn klaar om agressief te koersen”, aldus de 20-jarige Wood, die afgelopen weekend nog achtste werd in de Rhodes GP, een eendaagse wielerkoers op het gelijknamige eiland.

De 21-jarige Frigo eindigde eind maart nog knap als negentiende in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. In de rittenkoers, gewonnen door Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma, reed Frigo voor de Italiaanse selectie. Ook Van Tricht is goed op dreef, gezien zijn derde plek in de Rhodes GP.

De renners beginnen morgen met een proloog aan de International Tour of Rhodes, gevolgd door drie etappes met de nodige hoogtemeters. Vorig jaar ging de eindzege naar de beloftevolle Noor Søren Wærenskjold, voor Christian Koch en Paweł Bernas. Op de erelijst prijken ook de namen van Nederlanders Martijn Budding en Bram Schmitz.

Selectie SEG Racing Academy voor International Tour of Rhodes (8-11 april)

Thomas Day

Sean Flynn

Marco Frigo

Daan Hoole

Wessel Krul

Stan Van Tricht

Harrison Wood