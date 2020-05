SEG eRacing U23 Series: Paul Wright wint op virtuele Patersberg zaterdag 23 mei 2020 om 08:29

In de driedaagse rittenkoers uit de SEG eRacing U23 Series heeft Paul Wright de tweede etappe achter zijn naam gezet. Op de virtuele Patersberg pakte de Nieuw-Zeelander niet alleen de dagzege, maar nam hij ook de koppositie in het klassement over van Jordi Meeus.

Gisteravond stond de Paterberg Classic op het programma in de SEG eRacing U23 Series, een heuvelachtige rit van 42 kilometer met de Paterberg als belangrijkste scherprechter. Meeus, donderdag winnaar van het vlakke Borrego Springs Criterium, kon onderweg het tempo van de andere renners niet volgen, raakte achterop en zou zijn leiderstrui verliezen.

Uiteindelijk vonden zes renners elkaar vooraan en ondanks verschillende aanvallen bleef die groep samen tot in de laatste ronde. Op twee kilometer voor het einde viel Harrison Wood aan en nam enkele meters voorsprong. Maar de Brit werd bijgehaald door Paul Wright, die vervolgens doorstoomde naar de etappezege. Sindre Kulset werd tweede, voor Wood.

Vanavond eindigt de virtuele ronde met een bergrit over 25,5 kilometer naar de Mont Ventoux.