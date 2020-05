SEG eRacing U23 Series: Italiaan verovert eindzege op de Mont Ventoux zondag 24 mei 2020 om 08:32

Marco Frigo heeft de SEG eRacing U23 Series op zijn naam geschreven. De 20-jarige Italiaan – die toevallig ook uitkomt voor SEG Racing Academy – bleek op de virtuele flanken van de Mont Ventoux de sterkste klimmer. Frigo nam de leiderstrui over van Paul Wright, die al relatief vroeg moest lossen in de afsluitende koninginnenrit.

Verschillende renners probeerden nog voor de voet van de Mont Ventoux weg te rijden uit het peloton, maar we begonnen met een compacte groep aan de ruim twintig kilometer lange slotklim. Met nog acht kilometer te klimmen zagen we een versnelling van Mason Hollyman. De Brit kreeg even later het gezelschap van vijf concurrenten voor de dagzege.

Met nog 1500 meter te gaan konden we ons opmaken voor een duel tussen de bijzonder actieve Hollyman, Thymen Arensman, Sindre Kulset en Frigo. Hollyman probeerde zijn tegenstanders te verrassen met een vroege aanval, maar had niet gerekend op een beresterke Frigo, die in het wiel kroop van de Brit en zijn sprint vervolgens perfect wist te timen.

Slimme Frigo wacht op het juiste moment

Frigo ging op 500 meter van de streep aan en reed op die manier naar de rit- en eindzege. Hollyman finishte als tweede, Arensman moest genoegen nemen met de derde plaats. Met Harrison Wood (vijfde) en Daan Hoole (achtste) finishten er nog twee renners van SEG Racing Academy in de top-10. “Het was echt een zware wedstrijd”, zo reageerde Frigo.

“De klassementsrenners hadden de voorbije dagen wat energie gespaard voor de etappe van vandaag, toch de koninginnenrit van deze competitie. Ik probeerde aanvankelijk een rustig tempo te rijden, om dan in de finale mijn concurrenten te volgen. Het bleek een goede tactiek”, zo vertelde de Italiaan op de website van zijn Nederlandse werkgever.

Uitslag slotetappe met finish op de Mont Ventoux

1. Marco Frigo (SEG Racing Academy)

2. Mason Hollyman (Holdsworth Zappi RT)

3. Thymen Arensman (SEG Racing Academy)

4. Sindre Kulset (Uno-X)

5. Harrison Wood (SEG Racing Academy)

6. Andrew Bidwell (Team Skoda Fruzio)

7. Morten Hulgaard (Uno-X)

8. Daan Hoole (SEG Racing Academy)

9. Magnus Kulset (Dare Bikes Development Team)

10. Jannis Peter (Rad-Net Rose Team)