‘Sébastien Reichenbach verlaat Groupama-FDJ, Zwitser op weg naar Tudor’

Sébastien Reichenbach reed de afgelopen zeven seizoenen voor Groupama-FDJ, maar deze winter lijkt de Zwitser het team van Marc Madiot te verlaten. Dat meldt Le Nouvelliste. De Zwitserse krant schrijft dat Reichenbach volgend jaar waarschijnlijk uitkomt voor Tudor, de ploeg van Fabian Cancellera.

Reichenbach werd in 2013 prof bij IAM Cycling. Na drie jaar bij deze Zwitserse ploeg, tekende hij voor 2016 een contract bij Groupama-FDJ. Daar was hij de afgelopen jaren vooral belangrijk als klimknecht voor onder anderen Thibaut Pinot.

Nu zou Reichenbach zich echter opmaken voor een nieuw avontuur. Eerder ging het gerucht dat hij naar B&B Hôtel-KTM zou gaan, maar Le Nouvelliste stelt nu dat de klimmer volgend jaar vermoedelijk terugkeert in Zwitserse dienst. Hij zou in 2023 te zien zijn in het tenue van Tudor, dat een ProTeam-licentie heeft aangevraagd voor komend seizoen. Mocht de 33-jarige renner deze overstap inderdaad maken, dan komt hij alvast drie Nederlanders tegen. Rick Pluimers, Arvid de Kleijn en Maikel Zijlaard rijden in 2023 ook voor Tudor.

Daarnaast is het duidelijk dat de Luxemburgers Arthur Kluckers en Luc Wirtgen het project versterken. In buitenlandse media circuleren ook de namen van Alexander Kamp (Trek-Segafredo) en Matthew Holmes (Lotto Soudal). Ricardo Scheidecker komt als performance manager over van Quick-Step-Alpha Vinyl.