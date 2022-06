Sebastian Kolze Changizi sprint naar winst in Vredeskoers U23

Sebastian Kolze Changizi heeft de eerste etappe van de Vredeskoers U23 gewonnen. In Rýmařov beschikte de Deense renner over het beste eindschot in de pelotonssprint. Hij versloeg de Tsjech Pavel Bittner, die dankzij de bonificaties wel de leiderstrui overnam van proloogwinnaar Mathias Vacek.

Het peloton koerste in de eerste rit in lijn over 131,5 kilometer van Jeseník naar Rýmařov. In het eerste deel kregen de renners twee serieuze beklimmingen voor de wielen geschoven. Daarna bleef het op en af gaan tot op de drie plaatselijke rondes rond de finishplaats. De Nederlander Owen Geleijn (normaal gesproken koersend voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma) en de Slowaak Filip Lohinský vormden de vlucht van de dag.

Geleijn, die de koppositie in het bergklassement pakte, en Lohinský bleven niet vooruit en een compact peloton begon aan de finale. Op tien kilometer voor de streep viel Ewen Costiou aan. Het 19-jarige Franse talent dat voor de komende jaren al verzekerd is van een profcontract bij Arkéa Samsic, reed een mooie voorsprong bij elkaar en pas vlak voor de finish kon hij worden ingerekend. In de eindsprint beschikte Sebastian Kolze Changizi over het beste eindschot.

De 21-jarige Deense sprinter van Team ColoQuick won eerder dit jaar ook al een etappe in de Flèche du Sud en was tweede in de beloftenversie van Gent-Wevelgem.